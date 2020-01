Foggia, Cgil e Avviso Pubblico al fianco di Libera nella manifestazione di venerdì

Un fronte comune per la legalità, in un’area che non sembra avere pace. Libera scenderà in piazza il 10 gennaio a Foggia per dire no alla mafia e alle intimidazioni dopo l’omicidio e gli attentati a cavallo di Capodanno, e lo farà con il supporto di tante associazioni con Cgil Puglia e Avviso Pubblico in prima fila. Dalla Cgil arriva anche una proposta concreta per monitorare in tempo reale le possibili infiltrazioni della criminalità nelle pubbliche amministrazioni.