Bari, offesa sessista contro Irma Melini: presunto autore accusa Lacoppola

Sono sorti dei dubbi durante l’udienza del processo in corso dinanzi al Tribunale di Bari nel quale l’ex consigliere comunale del M5S Francesco Colella è imputato per diffamazione aggravata. Dubbi che si riferiscono proprio all’attribuzione della scritta sessista indirizzata in forma anonima all’ex collega Irma Melini. La consulenza della difesa infatti ha individuato in un altro ex consigliere, l’attuale assessore Vito Lacoppola, l’autore della scheda incriminata. Nella seduta del 14 novembre 2017, durante una votazione a scrutinio segreto del Consiglio comunale, su una delle schede un consigliere scrisse un’offesa sessista e in aula, dinanzi al giudice monocratico Antonietta Guerra, hanno sfilato come testimoni 21 dei 23 consiglieri comunali, oltre Colella, presenti a quella seduta e che presero parte alla votazione. Alcuni di loro siedono ancora oggi in Consiglio comunale. In udienza mancava soltanto il 23esimo consigliere presente a quella seduta, Lacoppola, che ha ricevuto la raccomandata della convocazione ma non l’ha mai ritirata. L’ex consigliera Melini, costituita parte civile, ha testimoniato per prima. Poi è toccato alla consulente della Procura, Rosa Iannuzzi, che ha confermato l’attribuzione della scritta sessista a Colella “per esclusione” dopo aver sottoposto tutti i consiglieri a “saggio grafico”. È seguita la testimonianza dei consiglieri, compreso l’imputato, che uno alla volta si sono seduti dinanzi al giudice e hanno riconosciuto la propria scheda sottoscrivendola. Infine ha testimoniato la consulente della difesa, la grafologa Rosa Martino, che ha escluso la responsabilità di Colella, attribuendo invece la scritta sessista a Lacoppola, il quale nel saggio grafico, stando alla consulente, avrebbe “dissimulato la propria scrittura al 99%”. Il processo è stato ora rinviato al 3 marzo per sentire Lacoppola. Nella stessa udienza ci saranno le discussioni finali di accusa e difesa. E intanto, arriva il commento dell’assessore comunale alla Trasparenza e alla Legalità: “Nel respingere le gravi accuse, totalmente infondate, e nel ricordare di aver già espletato perizia grafologica nel corso delle indagini della Procura, mi riservo però ogni opportuna iniziativa volta a tutelare il buon nome e la mia reputazione”.