Papa Francesco a Bari il 23 febbraio: confermato il calendario delle celebrazioni liturgiche

La presenza di Papa Francesco a Bari è stata confermata dalla Sala stampa vaticana che ha reso noto il calendario delle celebrazioni liturgiche presiedute dal pontefice del mese di gennaio e febbraio. Tra le date, anche quella di domenica 23 febbraio a Bari, per l’incontro di tutti i vescovi per le pace nel Mediterraneo, promosso dalla Cei. Nell’occasione sarà anche celebrata una messa. Il calendario prevede per sabato 25 gennaio, nella Basilica romana di San Paolo fuori le Mura alle 17.30, la celebrazione dei Secondi Vespri nella 53/a Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Domenica 26 gennaio, invece, con la messa nella Basilica di San Pietro alle 10.00, il Pontefice celebrerà per la prima volta la Domenica della Parola di Dio, da lui istituita. Sabato 1 febbraio, 24/a Giornata Mondiale della Vita consacrata, il Papa celebrerà nella Basilica Vaticana alle 17.00 la messa per i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica. Domenica 23 febbraio, infine, la messa del Papa a Bari, alle 10.45, in occasione dell’Incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo frontiera di pace”, che si terrà nei giorni 19- 23 febbraio 2020 con la presenza dei vescovi presidenti delle Conferenze episcopali cattoliche dei Paesi che si affacciano sul grande mare. Sarà la quarta volta in Puglia per il pontefice e la seconda volta a Bari, dopo il pellegrinaggio nei luoghi di Padre Pio, a San Giovanni Rotondo il 17 marzo del 2018; la visita nei luoghi di Don Tonino Bello a Molfetta il 20 aprile dello stesso anno ed infine la visita nel capoluogo pugliese il 7 luglio del 2018 per l’incontro con i patriarchi del Medio Oriente.