Regione Puglia, le primarie del centrosinistra allo sprint finale

Primarie volute, pretese, snobbate, imprescindibili. Restano ormai pochi giorni ai pretendenti al ruolo di candidato ufficiale del centrosinistra alle elezioni regionali pugliesi che si terranno a primavera per convincere i loro elettori a concedere loro un mandato pieno per una campagna elettorale, quella vera, che non si preannuncia facile. Domenica 12 gennaio alle urne gli organizzatori si attendono una cifra importante al voto nei gazebo, nonostante il freddo previsto: magari non i centomila della prima edizione del 2005, quando fu Nichi Vendola a spuntarla su Francesco Boccia, ma vicini agli 80mila di cinque anni fa con Michele Emiliano vincitore su Dario Stefàno e Guglielmo Minervini. E proprio l’impegno in extremis del governatore uscente, che qualche mese fa disse che non avrebbe avuto tempo per la campagna elettorale salvo poi lanciarsi in un tour de force dell’ultimo minuto in tutta la Puglia, ha riacceso le polveri di una competizione politicamente molto particolare, con tre esponenti del Pd appartenenti ad aree diverse come lo stesso Emiliano, Fabiano Amati ed Elena Gentile e un outsider civico come Leonardo Palmisano. Emiliano sembra già guardare oltre i suoi avversari, alla competizione per la riconferma, tanto da scagliarsi non tanto contro i tre contendenti quanto nei confronti di un centrodestra che però non ha ancora trovato la quadra sul nome del candidato. Tutti i pretendenti al ruolo del campione di centrosinistra sono però d’accordo nello stigmatizzare chi, all’interno della coalizione, prende le distanze dalle primarie. Nomi di peso, come il ministro Teresa Bellanova e il senatore Stefàno, e soprattutto Nichi Vendola che le ha definite “un momento di propaganda”. Una presa di posizione criticata da Gentile e Palmisano ma anche dal segretario del Pd regionale Marco Lacarra, perché secondo loro il non voto aiuterebbe comunque le destre. Chi avrà ragione, lo decideranno solo le urne domenica prossima.