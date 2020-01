Lecce, botti di Capodanno: muore d’infarto cucciola di 11 mesi sotto gli occhi dei padroni

Non ha retto allo spavento dei botti di Capodanno. Così Diana, una cucciolona di pastore maremmano di soli 11 mesi è morta d’infarto la notte del 31 dicembre. A nulla è servito l’impegno da parte dei padroni di rimanere a casa con lei. Diana era stata adottata poco tempo prima dalla coppia salentina. I due distrutti dal dolore hanno espresso la loro rabbia sui social: «Vi risparmio i miei sentimenti di questo momento – ha scritto la sua ‘mamma umana’, – Questa strage incivile deve finire. Questa sordità istituzionale deve finire! È una strage che non danneggia solo gli animali, ma anche persone, neonati, malati di qualsiasi età con patologie neurologiche che impediscono la comprensione di ciò che sta accadendo intorno. Ci auguriamo almeno che la morte della mia Diana serva a qualcosa”. “Anche se non volete fregarvene degli animali che muoiono, – continua il messaggio – degli ammalati e dell’ambiente che viene inquinato da questa becera usanza, almeno preoccupatevi di chi soffre e di chi resta”. “Preoccupatevi di chi ha persone ammalate in casa e animali da compagnia o d’allevamento, perché noi altri non possiamo più vivere aspettando le festività come una disgrazia”.

Esprime il suo rammarico anche Giuseppe Albanese, presidente dell’Associazione ATA PC Lecce: “Molte persone – afferma Albanese – credono che quando le associazioni animaliste si battono per l’abolizione di questa, ormai, “becera” pratica di festeggiare l’arrivo del nuovo anno, lo facciano per partito preso, purtroppo non è così e la morte di Diana ne è un esempio”. E infine la coppia conclude: “Serve educazione, Servono le relazioni umane. Serve riconoscere i sentimenti. Intanto lei a soli 11 mesi non c’è più. Alla faccia delle leggi, della civiltà, della cultura”