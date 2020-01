Capodanno a Matera, al Gardenia club l’energia travolgente di J-Ax

Dalla capitale economica del Mezzogiorno a quella della cultura. Da Bari a Matera. Dalla Puglia alla Basilicata. J-Ax ospite della grande festa del Gardenia club all’Mh Matera Hotel dove, per circa un’ora, ha celebrato l’arrivo del nuovo anno con centinaia di persone, tanti giovanissimi, arrivati nella Città dei Sassi da ogni parte della regione e da quelle limitrofe per partecipare all’appuntamento, fra i più esclusivi offerti in Puglia e Basilicata l’ultima sera dell’anno.

26 anni di carriera, la stima di un pubblico sempre più vasto e una nuovo progetto alle porte che segnerà l’inizio dell’ennesima sfida professionale: ReAle, nuovo progetto discografico in uscita proprio il 24 gennaio prossimo.

A Matera si è presentata la storica formazione che accompagna J-Ax nei suoi live: il suo inseparabile compagno Space One per il controcanto, Fabio B in consolle e il chitarrista “Mark The Hammer, nome d’arte di Marco Arata.

Un’ora di musica ed energia, in scaletta alcuni dei brani più noti, in un tripudio di telefonini accesi per scattare foto e registrare video da mettere immediatamente in rete sui social. E Non c’è nulla da dire se non che J-Ax è un frante comunicatore, lo fa con lo stile più fashion del quarantaquattrenne che ne ha fatta di esperienze tra locali/discoteche, palazzetti, TV, e lo ricorda spesso presentando i brani “storici” della sua carriera.A metà concerto l’arrivo di Federico Zampaglione, il frontman dei Tiromancino per un saluto.

E, J-Ax, dopo il bis di “Ohi Maria” chiude il concerto tra gli applausi infiniti del suo pubblico, dopo un carico di adrenalina e di entusiasmo in una delle moderne location più belle di Matera.