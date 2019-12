Sanità pugliese, per l’Asl Bari 470 assunzioni a inizio 2020

Subito in organico i 125 vincitori del concorso, a seguire lo scorrimento della graduatoria

Il 2020 si aprirà con circa 470 nuove assunzioni per il solo Comparto nella ASL Bari. E’ quanto prevede – riferisce una nota – il piano della Direzione Strategica per far fronte alle necessità crescenti e aprire una nuova stagione nella Sanità territoriale. Si partirà con l’assunzione dei 125 vincitori di concorso e, immediatamente dopo, si procederà allo scorrimento delle graduatorie fino a raggiungere le 470 unità, in coerenza con il piano dei fabbisogni programmato. “E’ la conclusione di un percorso – commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – che, nei mesi scorsi, ha visto l’azienda sanitaria impegnata nel gestire una procedura particolarmente complessa, alla quale hanno partecipato migliaia di candidati, molti dei quali, dopo aver affrontato e superato il concorso, ora entreranno nell’organico della ASL del capoluogo”. Si tratta, in dettaglio – precisa la nota – di circa 180 fisioterapisti, 50 tecnici della riabilitazione psichiatrica, 40 educatori professionali, 50 assistenti sociali, 90 logopedisti e 60 ostetriche di cui c’è un gran bisogno nelle strutture sanitarie pubbliche e che andranno a colmare gran parte delle carenze di organico. “E’ una fase molto importante – spiega il Direttore Generale ASL Bari, Antonio Sanguedolce – perché con le nuove assunzioni inseriamo in azienda risorse umane e professionali fondamentali per dare corpo e contenuti, in particolare, all’assistenza sanitaria territoriale. Uno sforzo per il quale ringrazio tutti i dipendenti della ASL che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato in tempi così rapidi”.