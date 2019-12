Reddito di cittadinanza, scontro “pugliese” in maggioranza tra Lezzi e Bellanova

Che fossero due anime sanguigne, di quelle che non se le mandano a dire, era cosa nota. D’altronde già si erano scontrate, con vittoria larghissima della pentastellata, nella corsa al seggio al Senato per il Salento nel marzo 2018. Oggi le parti si sono relativamente invertite, con Barbara Lezzi che nello scorso settembre ha lasciato lo scranno di ministro per il Sud per tornare a occupare quello di semplice senatrice, mentre Teresa Bellanova ha compiuto il percorso opposto diventando la responsabile del Ministero dell’Agricoltura. Ma evidentemente certi attriti non si dimenticano, soprattutto se si toccano certi capisaldi per il Movimento Cinque Stelle come il reddito di cittadinanza, attaccato dalla Bellanova in un’intervista unitamente a quota 100 e ad altre misure economiche che per la capo delegazione dei renziani nell’esecutivo rappresenterebbero una zavorra per il rilancio del sistema paese. Una strategia che Italia Viva sta portando avanti da un po’ per far pesare il suo ruolo all’interno del governo, ma che non è andata giù alla Lezzi, che senza pensare troppo alla diplomazia ribatte via Facebook: “Se alla Bellanova fa schifo il reddito di cittadinanza si dimetta e faccia cadere il governo. La maggioranza di cui fa parte non ha intenzione di abrogarlo, anzi intende migliorarlo. Quindi perché non lascia l’incarico?”. Una posizione peraltro ribadita dallo stesso premier Conte, nonostante le voci di dissenso nei confronti del reddito di cittadinanza all’interno dello stesso Pd. In sostanza, fuochi artificiali di fine anno per un esecutivo che si prepara a un 2020 per niente facile.