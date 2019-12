Candidatura Fitto, in Puglia Lega e Forza Italia attendono la comunicazione del tavolo nazionale del centrodestra

Non confermato dagli alleati sul territorio l’annuncio di Fratelli d’Italia

“La decisione delle candidature a Presidente della Regione del centrodestra in tutta Italia, e quindi anche in Puglia, è del tavolo dei leader nazionali. Attendiamo l’ufficializzazione della decisione finale che speriamo arrivi quanto prima”. Lo scrivono in una nota il commissario regionale di Forza Italia Mauro D’Attis e il vice commissario Dario Damiani. Sulla stessa linea il segretario regionale pugliese della Lega Luigi D’Eramo. “Sono certo che al momento giusto la nostra coalizione troverà il nome giusto per vincere le prossime elezioni regionali in Puglia, liberando la regione dalla sinistra e da Emiliano. In questi giorni è in atto un intenso confronto per trovare le migliori soluzioni per vincere in tutte le regioni che andranno al voto, nel rispetto delle posizioni di tutti gli alleati e attraverso le scelte che assumeranno insieme e in maniera condivisa i leader nazionali Salvini, Berlusconi e Meloni”.