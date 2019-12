Candidati elezioni regionali, Meloni: “L’appoggio della Lega alle nostre scelte lo do per scontato”

La segretaria di Fratelli d’Italia conferma la candidatura di Fitto in Puglia e Acquaroli nelle Marche

L’ok della Lega ai candidati del centrodestra alle regionali “lo do per scontato. In una coalizione funziona che si cercano soluzioni condivise e su quelle, si impegnano tutti. Quindi mi aspetto che anche la Lega sia assolutamente d’accordo, come noi siamo stati d’accordo sui candidati leghisti”. L’ha detto la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sulle prossime Regionali, per le quali il partito ha annunciato le candidature di Raffaele Fitto in Puglia e di Francesco Acquaroli nelle Marche. A margine di un’iniziativa a Roma, Meloni ha ricordato: “Ad esempio in Emilia-Romagna avevamo fatto altre proposte ma poi siamo stati estremamente leali”, sostenendo la leghista Lucia Borgonzoni e in Calabria la candidata indicata da FI Jole Santelli