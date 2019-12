Regione Puglia, Di Gioia attacca Emiliano durante la seduta di bilancio: “Irregolarità nel bando del Psr”

Gravi irregolarità nel bando del Psr, che avrebbero vanificato un lavoro di anni. Leonardo Di Gioia, ex assessore al Bilancio della Regione Puglia dimessosi nello scorso luglio in polemica con le politiche di Michele Emiliano, ha attaccato a testa bassa lo stesso governatore durante la seduta del Consiglio regionale pugliese dedicata all’esame del bilancio preventivo 2020. “L’autorità di gestione di questa Regione, dopo oltre due anni dalla scadenza del bando Psr originario impugnato al Tar, ha revocato e annullato la maggior parte dei criteri di ammissibilità a quel bando. Quindi, si è deciso di togliere tutte le regole che disciplinano l’ammissione e le esclusioni da quel bando. Con questa operazione, sono state riammesse aziende escluse da due anni e sono state finanziate, con decreto di concessione, aziende che avevano già ricevuto l’esclusione per motivi oggettivi del bando. Nel momento in cui Di Gioia ha iniziato a parlare, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha abbandonato l’Aula. Il presidente del consiglio della Regione Puglia, Mario Loizzo, ha annunciato che le dichiarazioni di Di Gioia saranno trasmesse alla Procura della Repubblica e a tutti gli organi competenti. Per Di Gioia non può essere motivo di vanto “l’idea che ci siano 300 concessioni fatte ad aziende che non hanno titolo, diamo soldi pubblici a chi non ha titolo ed era già stato escluso”.