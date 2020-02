Partito Democratico, riunione della direzione a Matera

Di seguito il comunicato integrale.

Il Partito Democratico della città di Matera si è riunito per una valutazione degli impegni più rilevanti dell’agenda amministrativa anche in vista del prossimo appuntamento elettorale.

Il PD è impegnato a concludere positivamente i provvedimenti in itinere e l’attività di programmazione al fine di presentare agli elettori il frutto di un lavoro intenso e lasciare alla prossima amministrazione una eredità positiva capace di proiettare Matera verso obiettivi di rafforzamento del posizionamento e della grande reputazione che la città ha saputo guadagnarsi in questi anni, pur tra difficoltà e contraddizioni che anche grazie al PD è stato possibile governare.

Si apre ora una fase impegnativa per offrire alla città una proposta politica all’altezza della sua importanza per continuare a rappresentare un punto di riferimento regionale, meridionale e nazionale.

Il Partito Democratico è interessato, in sintonia con il lavoro che Nicola Zingaretti sta facendo a livello nazionale, alla costruzione di un campo democratico, largo, nel quale collocare i temi rilevanti dell’uguaglianza, dell’economia verde, della sostenibilità e, in particolare per Matera, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

Pertanto il Partito Democratico è pronto a cogliere positivamente i segnali che provengono dalla comunità variamente organizzata, rispettando le tante sensibilità che vanno manifestandosi già da qualche mese, vere protagoniste di questa fase politica.