Dimissioni Rospi, Movimento 5 stelle Matera: dovrebbe vergognarsi, dimettersi e farsi rieleggere

Botta e riposta tra Gianluca Rospi, deputato materano passato nelle ultime ore dal Movimento 5 stelle al gruppo misto e la rappresentanza materana pentastellata che oggi – in un comunicato – sottolinea come ormai la coerenza in politica sia cosa rarissima.

La Costituzione tutela il diritto dell’eletto a esprimersi e a pensarla in difformità dai gruppi parlamentari – dicono i pentastellati materani – ma non tutela i cittadini che hanno votato un parlamentare che promette trasparenza dei conti, restituzione di buona parte dello stipendio, rendicontazione delle diarie e dimissioni in caso di difformità dall’azione politica del gruppo politico col quale si è candidato e ha chiesto i voti ai cittadini e agli attivisti.

Forse – ipotizzano gli ex sodali di Rospi – nella sua scelta di lasciare il movimento ha influito l’aver richiesto qualche ruolo più visibile che non gli è stato concesso. Non serve ora arrampicarsi sugli specchi tentando di passare per custode della democrazia e della legalità; il suo comportamento degli ultimi mesi, specie dopo il cambio di Governo, lasciava intendere che qualcosa fosse cambiato. Parli di mancanza di dialogo – incalzano – ma il dialogo si deve fondare sulla trasparenza e sulla sincerità, specialmente quando si parla alle persone che pongono domande secche e precise.

In chiusura della nota, una sfida lanciata al deputato Rospi. Se è vero quello che afferma sul Movimento, e cioè che grazie all’apertura alla società civile e ai candidati all’uninominale sono state raggiunte percentuali altissime, dovrebbe cercare anche di dimostrarlo, dimettendosi, ritornando al voto per il seggio uninominale del collegio di Matera-Melfiì e consentendo ai cittadini di riesprimersi e di rivotarlo.