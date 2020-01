Regione Basilicata, inizio 2020 in gestione provvisoria

In Regione Basilicata polemiche dalle opposizioni sulla gestione provvisoria in assenza di un bilancio d’esercizio. Intanto, dalla seconda commissione via libera al riordino dell’Arpab.

Dal 1 gennaio 2020 la Regione Basilicata è in gestione provvisoria, non avendo approvato il bilancio di esercizio entro il 31 dicembre scorso e non avendo autorizzato l’esercizio provvisorio. Si allungano così i tempi per discutere del Bilancio ed approvare la Legge di Stabilità. Situazione che ha portato non poca maretta nella dialettica politica in Consiglio, dove oltre agli attacchi del Movimento 5 Stelle si è espresso anche il neo costituito gruppo di Italia Viva con invito al governo regionale, al presidente Bardi e alla sua maggioranza, a rendere finalmente evidenti e trasparenti le strategie di sviluppo su cui intendono orientare la loro azione. In una nota, il capogruppo di Italia Viva, Luca Braia, presente insieme al collega Mario Polese, ha esposto i valori dell’azione politica per costruire un percorso lucano per il partito di Renzi.

“Si metta fine a una campagna elettorale permanente e ad atteggiamenti preclusivi – ha dichiarato Braia – basta giustificazioni varie, l’immobilismo è evidente, dopo oltre otto mesi di governo.” Secondo l’esponente di centrosinistra, preoccupa il merito ed il metodo con cui sono stati affrontati alcuni importanti temi in questi ultimi mesi: in primis le trattative sul petrolio attraverso l’accordo Total a Tempa Rossa ed il rinnovo della concessione Val d’Agri in capo ad Eni.

Intanto, è arrivato il sì della seconda Commissione al riordino dell’Arpab. Auditi il direttore generale Edmondo Iannicelli, fortemente contrario sull’accentramento amministrativo, ed il direttore tecnico scientifico Nicola Ungaro, in disappunto sulla creazione di nuovi laboratori sul territorio in controtentenza rispetto al resto d’Italia. Prima del voto è intervenuto l’assessore regionale al ramo Gianni Rosa che ha ribadito la volontà di migliorare il servizio offerto dall’Agenzia regionale per la Protezione ambientale. Spiegato l’obiettivo per il nuovo funzionamento con riduzione dei costi che “deriverà, tra l’altro – ha detto – dalla soppressione del direttore amministrativo ma anche il risparmio non valutabile legato alla riorganizzazione dell’Agenzia regionale perché saranno soppressi i ruoli dei dirigenti delle sedi di Potenza e Matera”.