Carnevale Matera 2020: arte, musica e divertimento per il gran finale

Si è chiuso in bellezza il carnevale 2020 nella città dei Sassi. Sono state più di trenta, tra spettacoli ed eventi, le attività promosse dall’amministrazione comunale di Matera per animare la città dal 21 al 25 febbraio. Per il gran finale di ieri, martedì grasso, si è iniziato a festeggiare sin dalla mattina.

Prima il Matera Gioca, nella Villa Comunale, poi il laboratorio di creazione di maschere in argilla e l’animazione per famiglie dell’Allegra Parata, in Piazza Vittorio Veneto: che si è riempita di entusiasmo, musica e colori.

Le esibizioni degli artisti di strada, invece, hanno animato le vie del centro storico a partire dal pomeriggio, mentre in piazza San Francesco si sono alternati spettacoli di ballo e canto: la scuola Passione Danza ha portato in scena lo spettacolo “Danza con allegria“, poi è stata la volta del concerto del coro “Pop Materano“, diretto dal maestro Mario Montemurro, e per finire, la band Staying Back e il dj set hanno fatto ballare la piazza a ritmo di musica dance e disco music. Il tutto intervallato da momenti di puro divertimento insieme ad Angel Showman, concorrente e vincitore di una delle puntate de La Corrida di Carlo Conti, e a Tommy Terrafino, protagonista di Made in Sud.

Gli eventi sono stati organizzati da Ass. Zio Ludovico, Info Matera e Raggruppamento Dejavù, Be sound, eventi e non solo, ass. Culturale Armida.