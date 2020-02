E’ online “No Time to Die”, il nuovo brano di Billie Eilish per James Bond

“No Time to Die“, s’intitola così, proprio come il 25° capitolo di James Bond, la canzone scritta e cantata da Billie Eilish per il nuovo 007 girato a Matera e, in parte, a Gravina in Puglia. Il brano, che la giovane cantante americana ha prodotto insieme al fratello Finneas e a Stephen Lipson, con arrangiamenti orchestrali di Hans Zimmer e Matt Dunkley, e chitarre di Johnny Marr, è stato rilasciato a livello globale il 14 febbraio all’una di notte.

Billie è la più giovane cantante a registrare una canzone per 007, e riceve il testimone da artisti del calibro di Sam Smit e Adele, entrambi vincitori del premio Oscar per i brani incisi per James Bond.

Il nuovo film dell’agente 007 uscirà nelle sale il 9 aprile 2020 e, oltre a vedere Daniel Craig per l’ultima volta nei panni di James Bond, vanterà una colonna sonora che non dimenticheremo facilmente.