Coronavirus, Governo stanzia 7,5 miliardi per famiglie e imprese

Mattarella: “serve senso di responsabilità, supereremo questa condizione”

Il governo ha stanziato 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese, tecnicamente 6,35 miliardi in termini di indebitamento, secondo il ministro dell’Economia Gualtieri che scrive alla Ue prevedendo un deficit 2020 al 2,5% e invitando ad usare la flessibilità e varare stimoli. Rinviato sine die il referendum per il taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo.

Nel testo anche misure per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario. Ammonterebbero ad un miliardo di euro le risorse per il Sistema Sanitario Nazionale. Stanziamenti di 100 milioni per la Protezione civile.

Valutazioni economiche sono invece ancora in corso per sostenere le famiglie dopo la decisione di sospendere le lezioni nelle scuole e università fino al 15 marzo, misura che tra le altre cose emerse, potrebbe essere prorogata oltre quella data. Allo studio voucher per baby sitter e congedi straordinari per i genitori.

Il momento importante che sta vivendo il Paese è testimoniato anche dall’ingresse del Capo dello Stato nel dibattito mediatico con un videomessaggio tramite il quale lancia un appello all’unità: “L’insidia di un virus nuovo provoca preoccupazione, questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia”. Mattarella ha sottolineato che l’Italia sta affrontando l’emergenza con “trasparenza e completezza di informazione” e ha invitato a seguire le indicazioni del governo convinto che si supererà questa condizione.

Sul fronte della comunicazione, il ministero della Salute ha diffuso un nuovo decalogo comportamentale – cui nei rispettivi messaggi hanno fatto riferimento sia Conte che Mattarella – che va ad incidere in maniera importante sulle abitudini di vita dei cittadini e cui occorre attenersi scrupolosamente.

Infine, ridda di polemiche per una mappa pubblicata dalla Cnn in cui l’Italia, da cui partono frecce rosse verso i paesi contagiati, è rappresentata come focolaio dell’infezione. Per il ministro Di Maio l’emittente “distorce la realtà”.