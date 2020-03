Coronavirus, Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi

Con i primi due casi di positività al Coronavirus in Valle D’Aosta, tutte le regioni d’Italia risultano ormai colpite dal virus, sul versante della comunicazione in attesa dei dati aggiornati nel consueto bollettino del commissario straordinario per l’emergenza Borrelli e sugli approfondimenti consegnati direttamente ai giornalisti dai medici dell’Istituto di Malattie Infettive Spallanzani il Governo è tornato a riunirsi a Palazzo Chigi per un consiglio dei Ministri nel corso del quale sono state, tra le altre cose, esaminate le misure di sostegno già annunciate dal ministro per la Famiglia, Elena Bonetti per aiutare i nuclei familiari sui costi delle baby sitter, con i voucher sulle quali sono in corso valutazioni economiche, sul tavolo presieduto da Conte anche l’ipotesi di congedi straordinari per i genitori che devono restare a casa per accudire i figli.

Dopo l’annuncio della sospensione delle attività scolastiche, il ministro Lucia Azzolina ha disposto l’attivazione della pagina web del Miur per supportare la didattica a distanza. Si tratta di un lavoro “in progress” che sarà comunque costantemente aggiornato nei prossimi giorni.

Si attendono novità anche a tutela del lavoro e dei lavoratori in queste settimane di emergenza, il ministro Nunzia Catalfo ha parlato dell’ipotesi di rafforzamento del Fondo d’integrazione salariale e dell’estensione, sull’intero territorio nazionale, della cassa integrazione in deroga “a beneficio dei lavoratori che non sono coperti da altri ammortizzatori sociali o che sono occupati in aziende che li hanno terminati, intervento che riguarderà il settore privato compreso quello agricolo”.

Qualcosa si muove anche dall’opposizione con un annuncio arrivato questa mattina dai leader del centrodestra che venerdì in Senato presenteranno proposte comuni.