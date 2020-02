Coronavirus, Assoturismo: già bruciati 200 milioni di euro; Franceschini corre ai ripari

Assoturismo, più danni dell’11 settembre

Il panico da coronavirus sta causando una crisi senza precedenti per il turismo italiano. In meno di una settimana dall’esplosione dell’allarme, alberghi, b&b e agenzie di viaggio hanno già visto andare in fumo 200 milioni di euro di prenotazioni per il mese di marzo. Se continua così, il settore – che vale il 13% circa del Pil italiano – rischia di affondare. A stimare l’impatto dell’emergenza sulle imprese del turismo è Assoturismo Confesercenti il cui presidente Vittorio Messina sottolinea che neanche l’11 settembre aveva inciso così pesantemente su un comparto già in zona rossa e che pertanto come tale va trattato.

Da giorni, i diversi membri dell’esecutivo sono impegnati anche su questo fronte che rischia di incidere pesantemente sul nostro Paese, dal ministro Patuanelli dello Sviluppo economico al responsabile dell’economia Gualtieri impegnati, come ha pure detto Speranza nell’informativa alla Camera, a cercare di rilanciare i settori economici.

Corre ai ripari anche il Mibact che con Franceschini ha aperto un tavolo di crisi, convocato venerdì al ministero per fronteggiare l’emergenza che coinvolge il settore turistico: “chiederemo immediati provvedimenti a difesa delle nostre imprese, che rischiano nel prossimo trimestre di vedere, per i soli viaggi in Italia, circa 22 milioni di presenze in meno con una perdita di spesa di 2,7 miliardi di euro” dice il presidente di Confturismo anche “per fare cessare il linciaggio mediatico di cui siamo vittime e bloccare provvedimenti assurdi di restrizione all’ingresso degli Italiani in altri Stati, che riteniamo francamente spropositati e inappropriati”.

E proprio il ministro degli Esteri ha parlato alla stampa internazionale per sottolineare il ruolo cruciale dell’informazione: “l’Italia in questo momento è colpita una epidemia da disinformazione che sta causando danni alla reputazione del Paese, al suo tessuto turistico ed economico”.