Taranto, ArcelorMittal e commissari vicini per acquisizione stabilimenti

Stando a quanto si è saputo, le due parti sono vicine a raggiungere un accordo di massima. Accordo che prevederà poi, ovviamente, la necessaria traslazione dell’intesa nelle modifiche, concordate tra Mittal e i commissari, al contratto di affitto e acquisizione degli stabilimenti attualmente in vigore e dal quale il gruppo franco indiano aveva annunciato, a novembre, di voler recedere.

Per arrivare alla formalizzazione di un testo definitivo di intesa, che porterà poi alle modifiche del contratto, serve, però, ancora del tempo, probabilmente fino a fine mese. Dunque, domattina i legali di Mittal (tra cui gli avvocati Romano Vaccarella e Ferdinando Emanuele) e quelli dell’ex Ilva in amministrazione straordinaria (tra cui gli avvocati Giorgio De Nova ed Enrico Castellani) dovrebbero presentare al giudice in udienza una richiesta di slittamento del procedimento di due settimane, al massimo tre. A meno di un naufragio delle trattative all’ultimo minuto, non previsto al momento, domani, quindi, non ci sarà la discussione della causa, né alcuno scontro in aula tra le parti, ma si lavorerà ancora giorni per mettere a posto l’intesa.

Non è previsto per domani nemmeno, è stato spiegato, alcun testo di ‘pre-accordò. Nessuna intesa di massima bilaterale sarà firmata in queste ore o domani, perché le parti vogliono nei prossimi giorni arrivare direttamente a chiudere e formalizzare un accordo definitivo. Nel frattempo, i legali si scambieranno dei testi ‘internì, che rimarranno tra loro, sui punti in discussione.

Lo scorso 20 dicembre, in Tribunale, prima dell’udienza, l’ad di ArcelorMittal Lucia Morselli e i tre commissari dell’ex Ilva, Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo avevano già firmato un ‘heads agreement’ per gettare le basi per la negoziazione, ancora in corso, per arrivare ad un nuovo piano industriale in vista del rilancio del polo siderurgico con base a Taranto. Piano che, sulla base di quel protocollo di intesa e passando, appunto, attraverso la ristrutturazione del vecchio contratto tra gli indiani e l’amministrazione straordinaria, vedrebbe anche la creazione di una «newco» e punterebbe sulla “tecnologia verde»