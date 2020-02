Aeroporti di Puglia, inaugurata la nuova configurazione della pista di volo. Il ministro De Micheli: “Rafforzare l’intermodalità”

Maggiori standard di sicurezza e di efficienza operativa, con uno sguardo attento anche alla sostenibilità. Aeroporti di Puglia inaugura la nuova configurazione della pista di volo, a Bari-Palese, che è stata prolungata di circa 500 metri, arrivando quindi a 3mila metri. Tre km che quindi permetteranno ai grandi velivoli di atterrare e di decollare dalla Puglia, in un’ottica di maggiore sviluppo turistico, grazie anche e soprattutto all’implementazione dell’intermodalità con il trasporto aereo, ferroviario e su gomma. All’inaugurazione, presente anche il ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Paola De Micheli, che ha dichiarato: “Da parte del ministero c’è grande impegno per garantire l’interconnessione di tutto il sistema aeroportuale pugliese con quello portuale, attraverso il rafforzamento degli investimenti sulla parte ferroviaria. Sono molto felice di essere qui – ha aggiunto – ad inaugurare un upgrade tecnologico dell’aeroporto di Bari che segna un punto avanzato del sistema aeroportuale pugliese che si sta distinguendo in Italia per efficienza. Un sistema pubblico, a dimostrazione che non esiste ideologia su questo terreno ma la qualità delle persone che fanno funzionare i nostri sistemi. Voglio ringraziare l’Enac, molto efficiente, e la Regione Puglia che sa come stimolare un ministero in termini di priorità e investimenti”. E poi il ministro dei Trasporti ha annunciato che a “marzo partirà il treno Bari-Napoli diretto, mentre a giugno faremo il Lecce-Milano con materiale rotabile ETR600, quindi di altissima qualità. Stiamo proseguendo – ha aggiunto De Micheli – con gli interventi di raddoppio sulla linea adriatica, ma allo stesso tempo” con il nuovo treno Lecce-Milano “potenziamo anche un servizio in modo da ridurre la distanza tra Sud e Nord del Paese”. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha invece parlato dei lavori in corso all’aeroporto di Foggia e a quello di Grottaglie.