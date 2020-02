Uil: nel 2019 in Basilicata Cig più che raddoppiata

“Le ore di cassa integrazione erogate in Basilicata nel 2019 sono più che raddoppiate, passando da 4,6 milioni del 2018 a 9,7 milioni dell’anno appena concluso”: lo ha detto il segretario regionale della Basilicata della Uil, Vincenzo Tortorelli, citando i dati del dodicesimo rapporto della Uil sulla cig a conclusione del 2019 diffuso dal Servizio Lavoro, Coesione e Territorio della Uil nazionale.

“L’incremento annuo – ha spiegato Totorelli – ammonta a 108,8 per cento in più collocando la Basilicata al secondo posto (subito dopo il Molise) nella graduatoria per regioni; le ore di cig sono quasi completamente concentrate in provincia di Potenza (8,9 milioni) con un incremento che in questo territorio raggiunge il 142,9 per cento; in provincia di Matera sono 821 mila e si registra un decremento annuo del 17,6 per cento in meno. E’ soprattutto la cig straordinaria a registrare l’aumento maggiore con 7,9 milioni di ore (193,2% in più) seguita dalla cig ordinaria con 1,8 milioni di ore facendo segnare un decremento del 7,3 per cento. I posti di lavoro salvaguardati con gli strumenti degli ammortizzatori sociali nella nostra regione sono stati 4.797 (3.902 in attuazione della cig straordinaria e 893 con la cig ordinaria), 2.500 in più del 2018. Secondo una tendenza che è nazionale il peso più forte lo ha giocato la massiccia richiesta di cassa integrazione straordinaria che, complessivamente nel Paese ha toccato il tetto record di 153 milioni di ore richieste nell’anno, ma un incremento medio del 31,2%, molto lontano dal nostro da cui deriva un segnale di persistente difficoltà di molte aziende non solo grandi. I dati ci informano anche che il 2019 ha visto affacciarsi, purtroppo, nuove aziende in crisi e che l’85,1% delle ore autorizzate nell’anno, sono state assorbite dall’industria, seguita dall’edilizia , dall’artigianato e dal commercio (14 milioni di ore). Tra i principali settori produttivi – ha concluso Tortorelli – solo l’industria ha registrato un aumento nazionale rispetto al 2018 del 32,5%”.