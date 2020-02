Bari, buoni risultati per la 2a giornata del Progetto Accogli

Individuazione di un percorso personale, interazione con le nuove generazioni e soprattutto dialogo. Sono questi i temi della seconda giornata formativa del “Progetto Accogli”, itinerario elaborato dal Forum nazionale delle associazioni familiari e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per aiutare i giovani dai 14 ai 19 anni, a individuare il proprio percorso di vita. Nell’incontro i ragazzi e i genitori hanno lavorato sulle life skills e sulle loro competenze relazionali. In seguito, separati dagli adulti, i giovani hanno continuato il percorso con l’aiuto dei formatori presenti. Ad oggi in Puglia hanno preso parte al progetto formativo 13 famiglie e 22 persone, mentre in tutta Italia, l’iniziativa ha coinvolto 19 regioni, 400 famiglie e mille persone. “Questo è un mondo che non lascia molto spazio ai giovani – ha dichiarato la formatrice Emanuela Megli, presente all’incontro – gli adulti possono stare alle spalle, non sostituirsi ai ragazzi, perché hanno idee molto più valide delle nostre. Gli adulti sono abituati a stare al centro della scena, hanno sempre le risposte giuste. I più giovani, invece, vedono più lontano perché sono nati dopo, hanno uno sguardo più attento verso ciò che è nuovo”. Obiettivo del Forum è portare alla luce della discussione politica italiana la famiglia come soggetto sociale. Alla base del progetto l’idea secondo cui promuovere la famiglia significa far crescere la qualità della vita dell’intera società. Ad oggi il forum è composto da 47 associazioni e da 18 Forum regionali composti da Forum locali.