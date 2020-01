Potenza, nuova protesta TIS: Vogliamo un incontro con Bardi

A Potenza, nuova protesta insieme all’Unione Sindacale di Base da parte dei lavoratori interessati dai Tirocini d’Inclusione Sociale. La platea di 640 persone chiede un incontro urgente al governatore lucano Bardi.

Dopo il sit-in del 28 gennaio, sono tornati a chiedere risposte concrete da parte della giunta regionale lucana i lavoratori interessati dai Tirocini d’Inclusione Sociale (TIS). In delegazione, hanno presidiato viale Verrastro per conoscere la data dell’incontro, annunciato ma mai fissato, con la segreteria della presidenza Bardi. Si tratta di 640 persone, tra le quali molte donne, impiegate in lavori socialmente utili nei comuni – cosa prevista anche per i percettori del Reddito di Cittadinanza – che vorrebbero una revisione del progetto: in primis “un lavoro vero – ha detto la coordinatrice dell’Unione Sindacale di Base, Rosalba Guglielmi – magari nella forestazione, regolarmente retribuito e assicurato. Coinvolto anche il Consiglio Regionale e chiesta un’audizione in II e IV commissione.

In una nota, l’Associazione Comitato Lucano Reddito Minimo d’Inserimento si è però dissociata dalla protesta e confermato la fiducia nel governo regionale, in particolare nella persona dell’assessore alle Politiche del Lavoro, Franco Cupparo, per trovare soluzioni concrete alla disoccupazione territoriale.