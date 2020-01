Istat: Pil Puglia 2018 +1,4, più della media nazionale.

“In un contesto in cui aumenta il divario economico tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno; la Puglia guadagna terreno mettendo a segno un tasso di crescita del Pil di 1,4 punti. Come il Nord-Est”. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dopo i dati resi noti dall’istat in relazione ai conti economici territoriali per gli anni 2016 – 2018.

Buono anche il posizionamento nel contesto nazionale. Numeri al di sopra del dato italiano (+0,8), così come ha fatto la Sardegna, del Nord-Ovest (+0,7), del Centro (+0,7) e soprattutto del Mezzogiorno (+0,3). Più in generale il Pil della regione Puglia sale di 4,3 punti percentuali in quattro anni, dal 2015 al 2018”.

Una performance, quella pugliese – fa notare il Governatore – che è completata positivamente da un altro dato: “l’aumento del reddito delle famiglie , salito del 2,1% nel 2018 come il Nord-Est ma più dell’Italia, del Centro, del Nord-Ovest e del Mezzogiorno”.

Scendendo più nel dettaglio l’Istat rileva per la Puglia un leggero aumento nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e nelle costruzioni e una crescita sostenuta nei servizi. “È una gratificazione enorme – dice Emiliano – per tanti anni di lavoro e di contrasto alla crisi, di adeguamento all’innovazione necessaria per non sprofondare, all’internazionalizzazione indispensabile per affrontare le sfide di nuovi mercati.

Con i nostri strumenti abbiamo generato investimenti per 4,4 miliardi di euro. Certo i pugliesi non hanno il reddito dei lombardi, ma stanno indubbiamente meglio rispetto all’anno scorso e anche a due anni fa. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per migliorare ancora”.