Infrastrutture, Margiotta: “Scontiamo arretratezza ma stiamo lavorando”

Scontiamo come noto una grande arretratezza infrastrutturale, al Sud in generale e in Basilicata in particolare, ma stiamo lavorando”. Così il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Salvatore Margiotta all’incontro sul tema, a Montescaglioso. Dalle strade per agevolare la ZES, a Matera ancora isolata da Reti ferroviaria italiana, alle infrastruture per l’area ionica e le aree interne. Tanti gli interventi da mettere in atto. E se da una parte proprio Margiotta ha incalzato il governo affermando che “Non basta programmare il 34 per cento dei finanziamenti da destinare al Sud, fondo che il senatore definisce come insufficiente, ma serve piuttosto passare alle opere”, dall’altra annuncia che intanto “alcuni fondi ci sono”.

Al tavolo, con la presenza di una delegazione del Partito democratico, anche il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese. “Avere adeguate infrastrutture – afferma – vuol dire – garantire parità di diritti tra i cittadini lucani e quelli del resto di Italia”