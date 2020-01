Banca Popolare di Bari, Uilca Basilicata: “Sia banco di prova per il futuro del credito”

Una conferenza regionale sul credito sollecitando la Giunta Bardi a definire un’iniziativa; l’applicazione del nuovo contratto nazionale per tutelare i lavoratori bancari ed assicurativi e puntare a nuove assunzioni. Sono le proposte emerse durante il consiglio regionale della Uilca, il sindacato dei bancari in seno alla Uil che rafforzerà, è stato detto, il suo impegno a favore dei lavoratori e dei correntisti della Banca Popolare di Bari, la quale è stata definita “banca per il rilancio del Sud”, dunque “banco di prova” per il presente e il futuro del credito in Basilicata e nel Mezzogiorno.

“Sia chiaro, specie ai cittadini – ha detto il segretario regionale Castello – noi non abbiamo alcuna colpa per quanto è accaduto alla Popolare Bari. Chi doveva vigilare, non lo ha fatto – denuncia la uilca – i lavoratori hanno pagato direttamente con un mese di salario in meno, sino a 20 milioni di euro, per dare il proprio contributo al rilancio che invece non c’è stato. Tutti sapevano e nessuno è intervenuto. Da tempo la Uilca ha rivendicato un piano industriale mai presentato e per questo ritiene che non basta il commissariamento”. “La strada de i licenziamenti – continua Castello – è sempre quella più breve. Ma noi pensiamo che ci siano tutte le condizioni per non cacciare i lavoratori e per riconvertirli con un processo di formazione che elevi le competenze, che passa pure attraverso l’ammodernamento delle procedure, che sia una riorganizzazione socialmente compatibile”.

L’attenzione della Uil di Basilicata è stata ribadita dal segretario regionale Uil, Tortorelli che ha ricordato come nel Manifesto Cgil, Cisl, Uil lanciato nell’attivo del 18 ottobre scorso c’è un “capitolo credito”. Di qui la proposta che sarà formalizzata al Presidente Bardi di convocare una conferenza regionale sul credito. L’ultima – fa notare il sindacato – risale a 15 anni fa. Per noi – ha detto Tortorelli – cambiare la Basilicata è l’obiettivo centrale. Il credito è strumento fondamentale , tenuto conto delle ingenti risorse comunitarie derivanti dalla nuova programmazione 2020-2026 e dalle royalties del petrolio. La gestione oculata, produttiva, efficiente dei fondi pubblici ha bisogno di un sistema bancario all’altezza superando il gap lucano che vede al di là delle banche di credito cooperativo la scomparsa di una banca locale”.