Gualtieri: “Ilva diventerà un polo europeo dell’acciaio verde”

Un intervento immediato, insieme al collega Patuanelli, per provare a ridurre le frizioni con Arcelor Mittal. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, dopo l’incontro con i vertici dell’azienda al forum di Davos, cerca di trovare la quadra. L’obiettivo a lungo termine è quello di un grande polo dell’acciaio europeo, che utilizzi energie pulite, da collocare nella filiera di investimenti a valle del piano del Green New Deal voluto dalla Commissione Europea. Ma a breve si porrà la scadenza della questione giudiziaria con Arcelor Mittal. Entro il 31 gennaio l’azienda deve presentare la sua memoria difensiva al tribunale di Milano contro il ricorso d’urgenza presentato dal governo. L’udienza è fissata al 7 febbraio e dunque fino all’ultimo non si esclude niente, ma già la prossima settimana si capirà se ci sono i margini per andare avanti alla ricerca di un accordo o se non resterà che la via giudiziaria. Il nodo principale è quello dei tremila esuberi strutturali chiesto dall’azienda: il governo potrebbe, ma solo dopo un confronto con i sindacati, aprire a esuberi non strutturali (circa duemila) per la fase di riconversione dell’azienda, per i quali si potrebbe studiare un mix di cassa integrazione e scivoli. L’altro nodo è l’entità dell’impegno pubblico nella nuova fase: il finanziamento pubblico dovrebbe riguardare non solo la “newco” per la riconversione, ma anche la società madre di cui è azionista Mittal. Da Gualtieri arriva anche un chiarimento sulla questione Banca Popolare di Bari: “Con la ricapitalizzazione del Mediocredito centrale puntiamo a un progetto di sviluppo per il Mezzogiorno, è giusto che nasca un grande polo per il sostegno allo sviluppo. Non interveniamo sulla copertura delle perdite” che “saranno coperte dal Fondo interbancario per la tutela dei depositi. Diamo disponibilità fino a 900 milioni” ma l’intervento pubblico “potrà essere anche minore, vogliamo anche soci privati”. Il ministro ha chiarito che comunque non si tratterà “assolutamente di una nuova cassa del Mezzogiorno”.