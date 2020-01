Un “Patto per la Basilicata” da sindacati e associazioni datoriali

Al centro dell’alleanza i temi del lavoro e dell’impresa

Una “inedita e straordinaria alleanza tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali” per la definizione di un “Patto per la Basilicata”, che “metta al centro i temi del lavoro e dell’impresa, al fine di imprimere un rilancio dell’economia lucana e scongiurare il rischio di un nuovo arretramento”.

E’ quanto emerso oggi, a Potenza, a margine dell’incontro tra le delegazioni di Cgil Cisl Uil, Confindustria Basilicata, Pensiamo Basilicata e Coldiretti Basilicata.

Al centro della riflessione – secondo quanto reso noto in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Confindustria lucana – le proposte “messe a punto negli ultimi mesi dalle organizzazioni sindacali e datoriali per il rilancio della crescita e del lavoro in Basilicata. Obiettivo dell’iniziativa, individuare proposte condivise e una linea comune per imprimere un’inversione di marcia e intraprendere un percorso di sviluppo, con la definizione di una strategia unitaria e pienamente condivisa”. Nel corso della riunione “è stata definita una road map che culminerà nella convocazione degli Stati Generali del Lavoro per saldare una grande alleanza tra produttori e mondo del lavoro e per lanciare un segnale forte di coesione al governo regionale. Sindacati e associazioni imprenditoriali sono già al lavoro per individuare, nei rispettivi documenti programmatici, i punti di sintesi che andranno a costituire la piattaforma comune. In ogni caso, le delegazioni Cgil Cisl Uil, Confindustria Basilicata, Pensiamo Basilicata e Coldiretti Basilicata si sono dette pronte a incontrare il presidente della Regione, Vito Bardi, nei prossimi giorni”.