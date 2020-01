Cna 2020: un servizio di consulenza gratuita dedicato agli aspiranti imprenditori

Matera, 17.01.2020 – “Favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali sul territorio è da sempre una delle nostre priorità. Per questo abbiamo deciso di potenziare il nostro servizio di assistenza agli imprenditori, con particolare riferimento ai neo imprenditori, prolungando per tutto l’anno 2020 il progetto ARCO sostenuto dalla CCIAA creando al suo interno la specifica sezione Crea Impresa, organizzando un open day settimanale e dedicando una corsia preferenziale ai giovani che vogliono realizzare una propria idea imprenditoriale”.

Il Presidente della Cna Matera Leo Montemurro unitamente al Vice Presidente Bruno Paolicelli annunciano così il nuovo Progetto CNA 2020: ogni lunedì mattina presso la sede Cna di Via degli Aragonesi n°26/a metteremo a disposizione uno o più consulenti che incontreranno i giovani aspiranti imprenditori per fornire loro consigli, indicazioni pratiche, suggerimenti, e anche pubblicazioni esplicative. Nel caso verranno coinvolti anche artigiani non più attivi, oggi in pensione, per portare la propria esperienza pratica. Si tratterà, naturalmente, di una prima consulenza gratuita.

“Quando si avvia una nuova impresa – spiega Bruno Paolicelli – bisogna tenere conto di tanti aspetti: avere ben chiaro quale attività si vuole intraprendere, sapere a che mercato rivolgersi, che tipo di prodotto si vuole offrire. Bisogna individuare e adottare la forma giuridica più adatta, effettuare un’attenta analisi dei costi che si sosterranno e dei ricavi che si potranno ottenere, avere un buon business plan e un ottimo piano di sostenibilità finanziaria”.

Per questo è assolutamente necessario partire subito con il piede giusto: “Un’azienda che nasce bene – conclude Leo Montemurro – ha più necessità di altre di avere una fase di affiancamento specifica che indichi la strada da percorrere e di quali strumenti avvalersi. Solo così potrebbe avere molte più probabilità di sopravvivere a lungo senza imprevisti o sorprese spiacevoli, e generare soddisfazioni umane, professionali e reddito per i titolari e per i loro collaboratori”.

Per richiedere una consulenza in occasione del Progetto CNA 2020 del lunedì è sufficiente scrivere a: segreteria.mt@cna.it indicando i propri dati e il tipo di idea imprenditoriale che si vuole concretizzare. In alternativa si può telefonare al numero della sede territoriale di CNA Matera 0835/387744 comunicando la propria presenza nel giorno dedicato.