Popolare di Bari, la nuova “Banca del Mezzogiorno” dovrà rispettare criteri di onorabilità

Lo prevede uno dei tre emendamenti al decreto licenziato dalla Commissione Finanze della Camera. Il 21 gennaio il provvedimento in aula per la conversione

Uno stretto controllo per evitare gli “errori” del passato. Alla nuova società a cui potranno venire conferite le partecipazioni della Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale, che avrà come fulcro la struttura della Banca Popolare di Bari, non si applica il testo unico delle società partecipate, ma “resta ferma” la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia prevista dal testo unico bancario. E’ quanto specifica uno dei tre emendamenti al decreto per la Popolare di Bari approvato dalla Commissione Finanze della Camera. La riformulazione del governo degli emendamenti prevede inoltre che la Banca del Mezzogiorno o eventualmente la newco riferiscano a Camera e Senato su base quadrimestrale sull’andamento delle operazioni finanziarie, “anche con riferimento ai profili finanziari e agli andamenti dei livelli occupazionali”. Inoltre entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere presentata una relazione sulle operazioni realizzate nell’anno precedente. In caso di costituzione della nuova società, il ministero dell’Economia riferirà in parlamento su scelte e programmi. Uno stretto controllo per evitare gli “errori” del passato. Alla nuova società a cui potranno venire conferite le partecipazioni della Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale, che avrà come fulcro la struttura della Banca Popolare di Bari, non si applica il testo unico delle società partecipate, ma “resta ferma” la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia prevista dal testo unico bancario. E’ quanto specifica uno dei tre emendamenti al decreto per la Popolare di Bari approvato dalla Commissione Finanze della Camera. La riformulazione del governo degli emendamenti prevede inoltre che la Banca del Mezzogiorno o eventualmente la newco riferiscano a Camera e Senato su base quadrimestrale sull’andamento delle operazioni finanziarie, “anche con riferimento ai profili finanziari e agli andamenti dei livelli occupazionali”. Inoltre entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere presentata una relazione sulle operazioni realizzate nell’anno precedente. In caso di costituzione della nuova società, il ministero dell’Economia riferirà in parlamento su scelte e programmi.

Soddisfatto per l’ampia convergenza sul decreto da parte di maggioranza e Forza Italia (astenuti Lega e FdI) il deputato del Pd Claudio Mancini, relatore del provvedimento. “Abbiamo raggiunto l’obiettivo – dice Mancini – di arrivare in Aula per la conversione in tempi rapidi per la prossima settimana, condizione necessaria per il rilancio della Popolare di Bari come soggetto centrale della Banca del Mezzogiorno”.