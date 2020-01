Taranto, Melucci si lamenta del rinvio del tavolo sul CIS. Il ministero: “Lo abbiamo fatto per lui”

Un botta e risposta duro, che dà l’idea della tensione che si respira a Taranto. Il sindaco della città jonica Rinaldo Melucci ha reagito stizzito al secondo rinvio del tavolo di confronto sul contratto istituzionale di sviluppo per il tarantino. “Oggi non possiamo non dirci esterrefatti per i giorni che passano senza progressi tangibili del negoziato con ArcelorMittal, senza che si conoscano finalmente le coperture finanziarie per le proposte di riconversione e rilancio sul tavolo dei singoli dicasteri, senza un coinvolgimento attivo degli enti locali e delle parti sociali, senza che si sia formalmente accolta l’ipotesi di un grande accordo di programma, senza che ci si interroghi a Roma sul reale stato degli impianti dell’ex Ilva e dunque sulla condizione di migliaia di lavoratori”. Un rinvio giunto attraverso una “scarna e-mail”, dice Melucci, senza “motivazione, né una nuova data. Per intesi – sottolinea inoltre il sindaco – la questione tecnica relativa alla tenuta, al futuro revamping, ad una conduzione adeguata della fabbrica e all’impatto atteso sull’ambiente oggi non è più subordinabile all’equilibrio economico o alla soddisfazione di banche e investitori privati”. “Questo silenzio – aggiunge il sindaco – questo calo dell’attenzione, questa confusione sul CIS, questo far finta che tutto si risolverà banalmente in un accordo a porte chiuse, magari con obiettivi al ribasso per tutte le parti, rappresentano un grave errore del Governo, l’ennesimo sfregio alla dignità ed alle aspirazioni dei tarantini. Il Governo – conclude Melucci – non aspetti il prossimo incidente o il prossimo sciopero, non è detto che la corda prima o poi non si spezzi”. Ma dal Ministero dello Sviluppo Economico si fa sapere che l’annullamento del tavolo a Taranto è stato disposto “proprio per dare corso alle richieste del primo cittadino”. “Risultano surreali, dunque, le lamentele dello stesso sindaco per la sua sconvocazione”. Un giallo, e uno scontro, che certo non fanno bene alla città.