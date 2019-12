Bari, la banca Popolare “respira” con l’aumento di capitale da 1,4 miliardi. In attesa del rilancio

Che fosse per tutti una priorità si era capito con l’intervento immediato del governo, ma adesso è chiaro che il salvataggio di Banca Popolare di Bari conviene a tutti, a partire dagli istituti di credito. Come già successo per la Cassa di risparmio di Genova il Fondo Interbancario di tutela dei depositi, espressione di tutte le banche italiane, interverrà pesantemente nella ricapitalizzazione dell’istituto barese mettendo subito sul piatto 310 milioni di euro. Un versamento in conto futuro aumento di capitale della banca che sottintende un impegno massimo che potrebbe arrivare fino a 700 milioni, da definire quando i due commissari, Antonio Blandini e Enrico Ajello, presenteranno il piano di rilancio a conclusione dell’esame approfondito di attivi e passivi dell’istituto e con esso in prima battuta la determinazione del fabbisogno patrimoniale. All’operazione complessiva si aggiunge così un altro un tassello di peso che si innesta nell’ambito di un intervento più ampio per il quale il Governo ha già annunciato un’iniezione di capitali da 900 milioni da realizzare tramite il Mediocredito Centrale e che punta alla creazione di un istituto per il Sud attraverso il decreto legge per “il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca d’investimento” che riprenderà il proprio cammino dopo le festività. L’intervento del Fondo “assicura stabilità al gruppo e tutela l’occupazione”, sottolinea il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni che ora chiede un “salto di qualità con figure di altissimo livello”. E, per quando riguarda “eventuali esuberi solo pensionamenti e prepensionamenti volontari”. Una buona notizia, se fosse confermata, perché al di là del salvataggio della banca nelle ultime ore si era diffusa la preoccupazione per una serie di tagli annunciati che avrebbero potuto colpire pesantemente il personale, che certamente spera in un 2020 più tranquillo dopo una fine d’anno decisamente turbolenta.