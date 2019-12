ArcelorMittal, udienza Riesame Afo2: decisione entro il 7 gennaio

E’ terminata l’udienza al Tribunale del riesame di Taranto che, in sede di appello, e’ chiamato ad esprimersi sul ricorso presentato dai legali dell’Ilva in As contro la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l’istanza di proroga della facolta’ d’uso per l’Altoforno 2 dello stabilimento siderurgico, sequestrato a giugno 2015 nell’ambito dell’inchiesta sulla morte dell’operaio Francesco Morricella. I giudici si sono riservati la decisione e hanno tempo fino al 7 gennaio, a quanto si e’ appreso, per depositare il provvedimento.

Gli avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci, per conto dei commissari straordinari (presenti in aula), si sono rifatti ai motivi del ricorso e alla memoria integrativa. Hanno ribadito che occorre altro tempo per ottemperare alle prescrizioni imposte dal custode giudiziario (tra cui l’automazione del campo di colata) e che altri interventi di messa in sicurezza sono stati già realizzati tanto che nell’area dell’impianto in questi 4 anni e mezzo non si sono verificati più incidenti.