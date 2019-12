ArcelorMittal, Tribunale del Riesame in udienza su spegnimento Afo2

E’ in corso nell’aula C del Tribunale del Riesame di Taranto l’udienza di discussione del ricorso presentato dai commissari dell’Ilva in amministrazione straordinaria contro la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l’istanza di proroga dell’uso dell’Afo2.

I commissari straordinari, tramite i legali Angelo Loreto e Filippo Dinacci, alla vigilia dell’udienza hanno depositato una memoria integrativa ribadendo che occorre altro tempo per ottemperare alle prescrizioni del custode giudiziario Barbara Valenzano, e che è stato sottoscritto un contratto con la ditta Paul Wurth per 11,5 milioni di euro – un terzo già versati come anticipo – per installare alcune attrezzature (due macchine a tappare e due a forare, e due campionatori di temperatura della ghisa).

Il ricorso dinanzi al Tribunale del riesame (Licci presidente, Caroli relatore, Lotito a latere) è anche avverso un’altra disposizione del giudice Maccagnano, quella di ordinare al custode giudiziario di vigilare sul fatto che l’impianto non venisse più utilizzato a partire dal 14 dicembre scorso. Le operazioni di spegnimento sono iniziate e dopo il 7 gennaio (giorno entro il quale i giudici dovranno esprimersi) le modifiche impiantistiche non consentiranno più il normale uso dell’Altoforno.

L’impianto fu sequestrato nel giugno 2015 dopo l’incidente costato la vita all’operaio 35enne Alessandro Morricella, investito da una fiammata mista a ghisa incandescente.

Un gruppo di cittadini e attivisti di comitati e movimenti (anche Genitori Tarantini, Piano Taranto, Tamburi combattenti e LiberiAmo Taranto) ha organizzato un sit in davanti al Tribunale, in concomitanza con l’udienza al Riesame. I manifestanti hanno mostrato gli striscioni con le scritte “Ilva is a Killer”, “Basta morire di Ilva”, “Ingredienti dell’acciaio di Taranto: ferro, carbonio e sangue dei tarantini”.