Arcelor Mittal, dopo le feste tornano al lavoro 275 operai

ArcelorMittal ha comunicato alle segreterie provinciali e le Rsu di Fim, Fiom e Uilm di Taranto “la ripartenza nei prossimi giorni di alcuni impianti con il ritorno al lavoro di circa 275 operai”, alcuni dei quali sono interessati dalla procedura di Cigo, e altri stanno utilizzando lo smaltimento ferie. Il Decapaggio (fermo dal 19 dicembre) e il Decatreno (fermo dal 7 dicembre) ripartiranno il 7 gennaio; la ‘Zincatura 2’ e la ‘Zincatura 1’, fermate questa settimana, riprenderanno rispettivamente il 9 gennaio e il 28 gennaio. Nel frattempo le segreterie provinciali e le Rsu di Fim, Fiom e Uilm di Taranto oggi sono state convocate da ArcelorMittal per discutere della richiesta di proroga della procedura di Cassa integrazione ordinaria per ulteriori 13 settimane, per un massimo di 1.273 lavoratori, a partire dal 30 dicembre. I sindacati sottolineano in una nota di aver “ribadito, di fronte ad una fase così complessa, la propria contrarietà a procedere con la proroga di Cigo che, di fatto, sta penalizzando in particolar modo i lavoratori della laminazione, del Treno lamiere e del Tubificio”. “Riteniamo fondamentale – aggiungono – la sospensione della Cigo in quanto, senza accordo sindacale, i lavoratori subiranno un ulteriore taglio al proprio salario, soprattutto in mancanza di un piano industriale degno di questo nome”. Le organizzazione sindacali fanno presente che “al momento ci sono due piani industriali, uno presentato da ArcelorMittal e l’altro dal Governo, privi di prospettiva per i reparti momentaneamente fermi”. “Chiederemo al Governo – concludono – di intervenire, attraverso il Milleproroghe, per garantire un’integrazione salariale differente dai massimali di cassa integrazione previsti ad oggi”.