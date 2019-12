Auchan-Conad, sciopero a Modugno e Casamassima: “Un Natale amaro e senza prospettive”

Presidio dei sindacati all’esterno dei punti vendita, adesione pressoché totale dei lavoratori

Un lavoro come regalo di Natale. C’è tutto in uno dei messaggi che i lavoratori del supermercato Auchan di Modugno hanno pensato per la mobilitazione del 23 dicembre. Mentre tutti pensano ai doni, loro manifestano per capire il perché di un piano industriale come quello anticipato da Conad, che ha acquisito il marchio francese ma nelle cui prospettive non rientrano né loro né i colleghi di Casamassima. In tutto i posti di lavoro a rischio in Puglia sono circa 700.