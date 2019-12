ArcelorMittal: Emiliano: “La decarbonizzazione deve essere al centro della trattativa”

“Se la trattativa proseguirà con al centro la decarbonizzazione, noi ovviamente la seguiremo con interesse anche se, devo dire, lo shock che Mittal ci ha provocato non è uno shock da poco”. Con queste parole il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di commentare il pre-accordo firmato tra ArcelorMittal e i commissari per il siderurgico di Taranto.

“Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, – prosegue il governatore di Puglia – nel senso che durante una trattativa che peraltro io non gestisco direttamente non ho proprio titolo per parlare. Le sensazioni che abbiamo sono che il discorso chiave di tutta la trattativa sia la decarbonizzazione, cioè trasformare gli impianti a carbone in impianti a gas o a idrogeno. Questo elemento per noi è fondamentale”. Il governatore pugliese ritiene, tra l’altro, che per ArcelorMittal investire sulla decarbonizzazione “sia conveniente, perché gli impianti a carbone della fabbrica attuali sono vecchi: vanno tutti ristrutturati, in qualche caso ricostruiti totalmente – ha rilevato – e non vale la pena ricostruirli con le tecnologie dell’ottocento a carbone”. “Ho sempre detto – ha proseguito Emiliano – se volete chiudere la fabbrica chiudetela, mettete a disposizione 20 miliardi di euro per la re-industrializzazione, per non perdere posti di lavoro e per bonificare, e noi ubbidiremo. Se la volete tenere aperta, però, dovete cambiare il sistema produttivo, cioè eliminare il carbone. La decarbonizzazione della fabbrica è la condizione di ogni altro ragionamento”. Emiliano ha concluso affermando che si possono ricostruire a gas e questa cosa abbatterebbe le emissioni nocive quasi a zero. Ora si aspetta il prossimo 7 febbraio, giorno in cui il giudice civile di Milano ha disposto il rinvio della causa tra ArcelorMittal e l’ex Ilva.