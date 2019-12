Matera 2019: chiuso anno straordinario, ora si guarda al futuro

Come tutto l’anno, la partecipazione ha caratterizzato anche il giorno conclusivo dell’anno da capitale europea della cultura di Matera. Partecipazione delle scuole, fin dal mattino, con 1200 studenti di sei istituti comprensivi che hanno realizzato il logo di Matera 2019 con dei cartelloni con due parole, sul passato e sul futuro, e con a seguire, la premiazione dei dirigenti scolastici. Spazio poi al progetto Parole Ostili: manifesto sottoscritto anche dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli, per sensibilizzare sul corretto utilizzo dei social e del linguaggio. Prima tappa per il presidente, al museo Ridola per la mostra Blind sensorium, dedicata alle fotografie di Armin Linke, progetto che ha visto la partecipazione attiva degli studenti.

Già dal primo pomeriggio, la parata delle associazioni sportive materane, “2019 passi nello sport”, partita da piazzetta Pascoli e conclusa in piazza Vittorio Veneto con la consegna degli attestati alle diverse associazioni. Il futuro la parola chiave dell’anno, della giornata, e al centro del cda della Fondazione Matera Basilicata 2019 al Palazzo Lanfranchi (sul quale è stato proiettato il video mapping dedicato alla mostra Rinascimento visto da Sud) , con il presidente Sassoli, i ministri Franceschini e Provenzano, il governatore regionale Bardi, il presidente della Provincia Marrese, il sindaco de Ruggieri e i vari partner. Tutti d’accordo sul dire no ai tagli alla cultura. E sulla posizione di Matera in linea con la visione europea per i prossimi anni: un Paese senza emissioni; digitalizzato; sostenibile e fatto di cultura.

Si è spostata alla Cava del sole, poi, la delegazione istituzionale per chiudere ufficialmente il 2019, con il passaggio di consegne a Galway e a Rijeka e infine, con il concerto Open future, together! Con la direzione artistica di Manuel Agnelli. Per tutta la giornata l’apertura straordinaria dei musei, la notte bianca con i negozi aperti. L’inaugurazione di due nuove mostre: Above and beyond e 9 itinerari per 100 architetture del ‘900 in Basilicata e Puglia. Infine, lo spettacolo Luce della compagnia dei folli e la grande festa in piazza Vittorio Veneto con il Dj set a cura di Andy Smith e Antonio Colangelo.