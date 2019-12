Taranto, raggiunto accordo tra Ex Ilva e ArcelorMittal: entro il 31 gennaio contratto definitivo

E’ stata finalmente raggiunta una intesa tra i commissari straordinari dell’ex Ilva e ArcelorMittal. Si tratta di un accordo di base utile per negoziare la revisione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti e per l’operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico con base a Taranto. L’accordo, siglato dall’amministratore delegato di Arcelor Mittal Italia Lucia Morselli e dai tre commissari dell’ex Ilva, dovrà essere poi rivisto definitivamente entro il 31 gennaio. Nel protocollo d’intesa si legge inoltre che ArcelorMittal e l’Ilva in amministrazione straordinaria “stanno elaborando congiuntamente, come base per l’accordo, un nuovo piano industriale” nel contesto “di una transizione verso la tecnologia verde”. E in questo nuovo piano verrà istituita “una nuova società finanziata da azionisti pubblici e/o privati, una ‘Newco’, al fine di implementare e gestire, tra gli altri, ulteriori impianti di produzione di tecnologia verde nel sito industriale di Taranto”. Obiettivo, quindi, decarbonizzare lo stabilimento siderurgico, preservando il business come impresa corrente e gli attuali livelli di occupazione sulla base e coerenti con il nuovo piano industriale attualmente in discussione tra le Parti, che mira a produrre circa 8 milioni di tonnellate di acciaio entro il 2023″. Intanto però, il segretario generale della Uilm Rocco Palombella chiede “un incontro immediato per capire in che modo si pensa di porre in essere il risanamento ambientale, il piano industriale e quali saranno i livelli occupazionali garantiti”, lamentando una totale assenza delle organizzazioni sindacali, che non sono state coinvolte nella stesura dell’accordo.