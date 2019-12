Banca Popolare di Bari, governo va avanti con il salvataggio. Boccia: “Criticità grosse superate, ora andare oltre”

Ok dal Fondo interbancario, commenti positivi anche dall’Europa che deve avallare l’operazione. Ma la direzione presa dal Governo per il salvataggio di Banca Popolare di Bari sembra per adesso non incontrare opposizione. Il ministro Gualtieri plaude alla decisione del Fondo di mettere subito in sicurezza la banca con una cifra intorno ai 300 milioni, mentre il responsabile dello Sviluppo Economico Patuanelli bacchetta Bankitalia per non aver dato seguito ad azioni più incisive dopo il report del 2016, pubblicato nelle scorse ore, in cui si parla di evidenti criticità per quanto riguardava crediti deteriorati e la debolezza con cui veniva gestito il rientro dei capitali dati in prestito. Positivo sul comportamento del governo il commento da Matera del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che però chiede un cambio di passo immediato. A distendere ulteriormente la tensione la decisione di Luigi Di Maio di ritirare la candidatura di Elio Lannutti, il cui figlio è dipendente proprio della Popolare di Bari, per la presidenza della Commissione d’inchiesta parlamentare sull’operato delle banche. Mentre i risparmiatori e i piccoli azionisti restano in attesa di capire che cosa riserverà alla banca il futuro prossimo venturo.