Banca Popolare di Bari, i magistrati incontrano i commissari. Intanto, spunta ispezione Bankitalia

I magistrati baresi che indagano sulla Banca Popolare di Bari hanno incontrato i commissari che dal 13 dicembre scorso hanno preso in mano la gestione dell’istituto di credito. Da fonti si apprende che si è trattato di un “incontro consensuale istituzionale molto cordiale” basato su “collaborazione e fiducia”. Nelle scorse ore, si è anche svolto un incontro tra una delegazione di risparmiatori e i commissari della Banca e che “si sono resi disponibili ad aggiornare i risparmiatori su quello che sarà il loro lavoro e hanno detto che si impegneranno affinché la banca, anche attraverso questo decreto che dà nuova liquidità, possa riprendersi ma questo oggi non lo può certificare nessuno”. A riferirlo è Letizia Giorgianni, presidente dell’associazione ‘Vittime del Salva-Banche’. “Quali saranno le sorti della banca da qui ai prossimi anni, però, – aggiunge – rimane purtroppo un’incognita. Non mettiamo in discussione la buona fede di chi oggi è chiamato ad un ruolo importantissimo e difficilissimo. Quello che sappiamo è che ci sono atti, anche all’attenzione della magistratura, che parlano di ostacolo alla vigilanza”. Intanto, arriva l’ok da parte del Comitato di gestione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che “ha deliberato di esprimere al Consiglio una valutazione favorevole in merito all’istanza formulata dai Commissari”, che hanno chiesto di intervenire nell’aumento di capitale da 1,2 miliardi. Frattanto, nel quantificare i prestiti ponderati al rischio della Popolare di Bari sono emersi nel 2016 “errori”, sia pure di “portata non significativa”, nel mezzo del piano di risanamento successivo all’acquisizione di Tercas. E’ quanto si legge nel documento al termine dell’ispezione di Bankitalia, datato 10 novembre 2016. L’ispezione su 383 ‘rapporti’, pari a crediti soppesati per il rischio per 165 milioni – si legge – ha fatto emergere “errori nel 20% dei casi esaminati, con punte del 30% per quelle garantite da immobili”.