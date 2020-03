No Time to die. Posticipato al 25 novembre il debutto

A causa dell’emergenza Coronavirus, uscirà nelle sale di tutto il mondo il 25 novembre il nuovo film di James Bond, No Time to Die, che avrebbe dovuto fare il suo debutto in Italia nel mese di aprile. A renderlo noto è stata la stessa produzione del film, con una nota ufficiale sulla pagina Twitter di 007. “MGM, Universal e i produttori di Bond, Michael G Wilson e Barbara Broccoli – si legge nella nota –, hanno annunciato che dopo molte riflessioni e una valutazione del mercato cinematografico a livello globale, il debutto di No Time to Die sarà posticipato fino al mese di novembre. Il film sarà distribuito nel Regno Unito il 12 novembre, mentre le date previste per le varie nazioni saranno comunicate in un secondo momento, mentre negli Stati Uniti sarà lanciato il 25 novembre.

No time to die, come si ricorderà, diretto dal regista giapponese Fukunaga, è stato girato per gran parte tra gli scorci dei Sassi di Matera, con scene spettacolari di inseguimenti e azione