A Potenza presentato il ‘Carnevale 2020 della Città Verticale’, in programma dal 23 al 25 febbraio prossimi.

Presso il Palazzo della Cultura, presenti gli assessori alla Cultura, all’Infanzia e alla Pubblica Istruzione, rispettivamente D’Ottavio, Padula e Sagarese, insieme ai volontari del Corpo soccorso Emergency, il dirigente scolastico del Liceo ‘Walter Gropius’ e l’attore Antonio Nella che si occuperà di organizzare la ‘Sfilata di Carnevale’ in apertura delle iniziative.

Diversi gli appuntamenti: ‘Carnevale on ice smile 2020’ con pista di ghiaccio realizzata in piazza Mario Pagano, in funzione fino al 15 marzo. Letture di autori lucani e nazionali al Circolo Spaventa Filippi, lezioni sulle origini del carnevale al Museo Adamesteanu e Il 22 febbraio la Sfilata di Carnevale organizzata dalla Scuola dell’Infanzia paritaria ‘De Gasperi’ che colorerà viale Dante.

Anche lo sport sarà presente con la gara provinciale di bocce, dedicata a ‘Sarachella’, in programma il 23 febbraio al bocciodromo della Villa di Santa Maria. Domenica 23 febbraio, invece, il clou con la Gran parata di maschere ‘Il Carnevale della città verticale’: raduno in piazza Don Bosco e partenza alle ore 15, percorrendo viale Firenze, via Angilla Vecchia, via Mazzini, via Pretoria, per raggiungere piazza Mario Pagano, dove si festeggerà con musica, animazione e dolci tipici.

Il 24 e 25 febbraio, replica alle ore 17 in piazza Matteotti con attività ludiche per bambini.