Musica, il concerto di Mirko Gisonte in diretta tv

MATERA. Mirko Gisonte riparte dove è tutto è cominciato: il convento di Sant’Arcangelo. E’ qui che l’abbiamo conosciuto mentre girava il suo prima videoclip ed è in questi splendidi spazi che il 6 giugno terrà un concerto in diretta televisiva su TRM network, partner dell’evento insieme a “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Il giovane chitarrista lucano, dopo aver girato il mondo esibendosi in tante piazze e teatri, ambientando le musiche del suo secondo album in diversi paesi fino ad arrivare in Russia, ha intenzione di proporre al pubblico i brani più celebri della tradizione jazz mediterranea e dell’America Latina.

Sant’Arcangelo è il luogo dove ripartire con obiettivi sempre più ambiziosi.

La direzione artistica è di Lorenzo Carone, supporto indispensabile della produzione di Gisonte. Nello staff anche Mario Carlo Garrambone; lo scenfografo lucano dopo il concerto di Natale su Canale 5 è impegnato in questi giorni per il Festival di Sanremo.

Appuntamento, dunque, il 6 giugno nel complesso monumentale oppure in diretta tv al canale 16 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata e 519 di Sky per il “Mirko Gisonte live in Sant’Arcangelo”.