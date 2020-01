Le antiche tradizioni con i carnevali lucani

MATERA. Come da tradizione al via, nel giorno di sant’Antonio Abate, il Carnevale di Tricarico. Uomini e donne mascherati da mucche e tori, alle prime luci dell’alba, sveglieranno la città riproponendo l’antico rito della transumanza. Tutto avrà inizio questa notte con l’accensione del falò che sarà accompagnata da canti tradizionali e “capitolo” in onore del santo. A notte ancora fonda, dopo la vestizione, la mandria si addentrerà nei vicoli del paese. Nel piazzale della chiesa di Sant’Antonio Abate, poi la celebrazione della messa presieduta dal vescovo di Tricarico, Giovanni Intini. In piazza Garibaldi, il dialogo-pantomima tra capomassaro e conte concluderà la sfilata. Le maschere si disperderanno per dare il via alla questua. Altri gli appuntamenti nel corso della giornata come la presentazione del documentario di Lorenzo Scaraggi, “Madre Nostra”. In serata le serenate spontanee. La manifestazione è a cura della Pro Loco Tricarico”, una delle otto che costituiscono la Rete dei carnevali lucani. Si lavora sulla specificità e sull’originalità delle maschere come U’ Rumit di Satriano, i domini di Lavello, le maschere cornute di Aliano, l’orso di Teana, i campanacci di San Mauro Forte legati alla transumanza o a rituali della civiltà contadina come quelli di Montescaglioso, Cirigliano e Lavello. Antropologia, tradizione e animazione territoriale per destagionalizzare l’offerta turistica della Basilicata.