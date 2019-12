Potenza, Capodanno Rai: 4 mila “fortunati” in piazza Mario Pagano

Saranno 4 mila i fortunati che la sera del 31 dicembre potranno assistere dal vivo in piazza Mario Pagano a Potenza allo show televisivo L’Anno che Verrà, in onda su Rai1 per festeggiare tra musica e spettacolo l’arrivo del 2020, per la quinta volta consecutiva trasmesso dalla Basilicata.

E’ quanto emerso in Prefettura, dove si è svolta la terza riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto da Annunziato Vardé, alla presenza tra gli altri del Questore Isabella Fusiello, il sindaco, Mario Guarente, e della Provincia di Potenza, Rocco Guarino.

L’afflusso in piazza è stato validato dalla Commissione di vigilanza sulle gare di pubblico-spettacolo, in considerazione della grandezza del palco che supera i 20 metri di larghezza. Già in questi giorni, il Comune e la Polizia Locale hanno applicato modifiche alla viabilità per consentire la realizzazione della struttura che ospiterà Amadeus ed un ricco parterre di star nazionali ed internazionali. “Una prova importante – ha dichiarato a margine Vardé – si è trattato di stabilire le misure di security e safety con integrazioni per le vie di fuga. E’ una festa e tale dev’essere.”