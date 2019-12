Matera, gli eventi di Natale al Centro Diurno per disabili “R. Mazzarone”

Anche quest’anno in occasione del Natale, il Centro Diurno Socio-educativo per disabili “Rocco Mazzarrone“ apre le sue porte ai bambini più piccoli dell’ I.C. “G. Pascoli“ nei giorni 17, 18 e 19 dicembre.

La casa di Babbo Natale allestita presso il Centro è uno dei simboli natalizi fonte di attrazione per i piccini, ma non solo. L’iniziativa è finalizzata a promuovere un momento di inclusione e socializzazione tra scuola e i ragazzi diversamente abili del Centro. I bambini imbucheranno la letterina per Babbo Natale e saranno allietati da uno spettacolo di animazione.

I ragazzi del “Mazzarrone” metteranno in scena per i piccoli ospiti, una rappresentazione teatrale intitolata “La zuppa di sasso“ tratta dal racconto per bambini di Anaïs Vaugelad. Il messaggio che si vuol lanciare è che quando la curiosità vince sulla diffidenza può serbare piacevoli sorprese. È una piccola

lezione di vita, ricca di significato che si vuol condividere con i più piccoli e quale luogo migliore di un contesto socio -educativo con protagonisti d’eccezione i ragazzi diversamente abili.

Il giorno sabato 21 dicembre presso il CSE alle ore 10:30 si terrà la Santa messa di Natale celebrata da Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo. A seguire la squadra dell’Olimpia Basket di Matera saluterà gli ospiti del Centro con una sorpresa. Si coglierà l’occasione per scambiarsi gli auguri con i familiari degli ospiti e con quanti avranno il piacere di recarsi presso il Centro Diurno. Per tutti i presenti i ragazzi del Mazzarone metteranno in scena la rappresentazione teatrale e sarà allestito il mercatino di Natale con gli oggetti realizzati handmade dagli ospiti del CSE.

Il Centro Diurno per Disabili “R. Mazzarone” di Matera è un servizio del Comune di Matera affidato al Consorzio La Città Essenziale e gestito dalla Cooperativa Sociale.