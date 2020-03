Dj suicida nel 2015, i legali della famiglia: “Ivan è stato ucciso”

Continuano a non credere alle conclusioni dei periti della magistratura salentina. I legali della famiglia di Ivan Ciullo, il dj salentino trovato impiccato ad un albero di ulivo il 22 giugno 2015 nelle campagne di Acquarica del Capo (Lecce), non credono che il decesso del giovane, in arte Navi, sia dipeso da “morte asfittica per impiccamento, del tutto attendibilmente di natura suicidaria”. Per questo motivo hanno depositato in Procura, a Lecce, una nuova consulenza tecnica volta ad avvalorare con nuovi elementi investigativi l’ipotesi sostenuta dalla famiglia e dai consulenti di parte, secondo i quali il dj sia stato ucciso. Nelle 48 pagine delle memorie di indagine curate dal criminologo Roberto Lazzari emergono – secondo i legali – le carenze investigative dei primi anni di indagine, che hanno portato a due archiviazioni. L’analisi svolta per la prima volta sui tabulati telefonici dell’indagato, un uomo con cui il dj aveva una relazione tormentata, evidenzierebbero una serie di contraddizioni in cui l’uomo – a dire dei legali – sarebbe caduto, non solo in riferimento alle telefonate e ai messaggi scambiati con la vittima il giorno della morte, ma anche sui suoi spostamenti, di come in realtà fosse ad Acquarica del Capo proprio nelle ore in cui è stata collocata la morte del dj e non come riferito a Tuglie (Lecce). Nel riepilogare gli esiti delle indagini svolte in questi 5 anni, si sollecita la pm Maria Vallefuoco ad ulteriori approfondimenti investigativi in merito al cavo microfonico al quale fu trovato appeso il corpo di Ciullo e sulla posizione di altre persone che la vittima frequentava soprattutto per lavoro.