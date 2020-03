Tensione al Pronto Soccorso di Putignano: medico preso a schiaffi dai parenti di una paziente

Aggredito prima verbalmente poi con spintoni e schiaffi. È quanto accaduto al medico del pronto soccorso di Putignano dove la parente di una paziente ha aggredito il medico di turno. Quest’ultimo, cardiopatico, dopo l’accaduto ha avuto un malore.

Tutto è iniziato quando la ragazza è entrata nella sala visite: la suocera della 24enne ha chiesto di entrare anche lei nella sala ma il medico ha chiesto di uscire. Non accettando il divieto, la donna ha inveito prima verbalmente e poi con schiaffi contro il medico. Sulla vicende è intervenuto il presidente dell’Ordine dei Medici, Filippo Anelli, esprimendo la totale solidarietà nei confronti del medico aggredito al pronto soccorso. Anelli si augura che il collega possa riprendersi il prima possibile, per tornare al lavoro.

L’episodio di Putignano – si legge nella nota diffusa dall’ordine dei medici – come quello di Napoli di qualche giorno fa, sono ancora più drammatici in un periodo di forte tensione come quello che l’Italia sta vivendo in queste settimane. Di fronte all’epidemia Coronavirus, la carenza di personale si fa ancora più acuta e i medici sono sottoposti a turni massacranti.

Poi la nota a firma di Filippo Anelli si conclude citando lo slogan dell’ultima campagna di comunicazione, tuttora in corso. Se aggredisci un medico, tanto più in questo momento in cui tutti stanno lavorando per contenere la diffusione del coronavirsus, è fondamentale tutelare i medici